Prokrastination überwinden!

Prokrastination steht für das chronische Verschieben unbeliebter Arbeiten. Dieses Wort hat seinen Ursprung im Lateinischen: ”procrastinatio” bedeutet ”Vertagung auf morgen”.

Ein offenbar zutiefst menschliches Verhalten, das weit verbreitet zu sein scheint.

Etwas vor sich herzuschieben ist im Prinzip kein Problem, kann es aber werden, wenn sich unangenehme

Gefühle und schlechtes Gewissen einstellen – oder wenn die Arbeit darunter leidet.

Ich zeige Ihnen auf welche Wege es gibt, aus dem Teufelskreis der Aufschieberei wieder ins Tun zu kommen.