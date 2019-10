Prolog Banana Island

Zwei Wochen vor der Premiere von BANANA ISLAND laden die apokalyptischen tänzer*innen, La Fuchsia Kollektiva e.V. und das Produktionsbüro schæfer&sœhne zum Prolog ein und vertiefen gemeinsam mit ihren Gästen wissenschaftliche, dokumentarische und künstlerische Perspektiven rund um die Banane. Es geht um Kolonialismus, Welthandel, Rassismen und Repräsentation – in Vorträgen, Workshops, Besichtigungen, künstlerischen Beiträgen und Filmvorführungen.

Programmübersicht:

EMPOWERMENT WORKSHOP

14.11.2019 | 15-18:00 | Stadtbibliothek 1.UG Showroom

für Menschen of Colour und schwarze Menschen ab 13 Jahre. Der Workshop wird von Menschen mit eigenen Rassimuserfahrungen angeleitet.

Der Workshop ist kostenlos. Rückfragen und Anmeldung per Mail an mail@apocalyse.dance mit dem Betreff „Empowerment Workshop“

BANANENKRIEG ALS ALIBI? EUROPAS OFFENSIVE HANDELSPOLITIK GEGENÜBER AFRIKA

14.11.2019 | 20:00 | Café LesBar, Stadtbibliothek Stuttgart

Vortrag von Dr. Boniface Mabanza

Der Vortrag beleuchtet die Neo-Kolonialen Strategien der westlichen Welt. Dabei zeigt er anhand der Freihandelsabkommen der EU mit den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern argumentatorische Strategien auf. Ausgehend vom so genannten Bananenkrieg, einem Handelsstreit zwischen den USA und Europa während der 90er Jahre, bezieht Dr. Boniface Mabanza Stellung zur externen Einflussnahme auf afrikanische Ökonomien, gegen die nur noch wenige Regionen Widerstand leisten können.

PATACÓN – LA FUCHSIA KOLLEKTIVA (essbare Installation)

15.&17.11.2019, 15:00-18:00 | 18.11.2019, 18:00-21:00 | Theater Rampe

Im Ausstellungsraum werden frittierte Kochbananenscheiben (Patacones) hängen, angeordnet wie eine präkolumbianische Goldskulptur in einem Museum. Afrikanische Sklav*innen brachten die Kochbanane nach Lateinamerika; eines von vielen Gerichte aus Kochbanane übernahm auf dem neuen Kontinent den Name einer Währung der Kolonialzeit: Patacón. Die Installation regt die Sinne an, lädt zum Genießen, aber auch zum Nachdenken ein. Das „exotische“ Gericht, das aussieht wie Gold, ist Symbol von Plünderung, Rassismus und Globalisierung.

ZWISCHEN BÜHNE UND WELTHANDEL

15.11.2019 | 19:30 | Café LesBar, Stadtbibliothek Stuttgart

Ein Podiumsgespräch zu (neo)kolonialen Praktiken des Westens in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg

Gemeinsam mit Jun.-Prof. Dr. Renata Campos Motta (FU Berlin, Food for Justice: Power, Politics, and Food Inequalities in a Bioeconomy) und O. Hyunsin Kim (Choreografin und Performerin), beschäftigt sich mit der Repräsentation von nicht-weißen Körpern auf der Bühne) geht es um Kolonialismus, Welthandel, Rassismen und Repräsentation, durch wissenschaftliche, dokumentarische und künstlerische Vertiefung.

¡COMO EN CASA! – FREIE TANZ- UND THEATERSZENE STUTTGART

16.11.2019 | 19-22 Uhr | Landesmuseum Baden-Württemberg

Ein spanisch-lateinamerikanischer Abend mit Tanz, Musik und Theater.

Sich »¡Como en casa!« fühlen heißt auf Spanisch sich »wie daheim« fühlen, oder einfach »sich wohlfühlen«. Mit diesem Abend aus Tanz, Musik und Theater stellen sich Künstler*innen aus Spanien und Lateinamerika vor, die seit langem in Stuttgart leben und arbeiten. Sie präsentieren verschiedene Arbeiten in der Form von Kurzstücken.

BANANA BINGE WATCHING

17.11.2019 | 12-20 Uhr | Theater Rampe

Ein Marathon der Bananenfilme von Dokumentationen über Comedy und Popkultur zu Werbefilmen bis hin zu politischer Propaganda.

MONTAGE: BANANERA LIBERTAD (CH, 1971)

18.11.2019 | 21 Uhr | Theater Rampe

In der Montagereihe von Andreas Vogel und Michael Pilz wird an diesem Abend ein Dokumentarfilm aus der Schweiz gezeigt, der vom Bananenanbau in Costa Rica handelt. Im Anschluss an die Filmvorführung wird diskutiert.