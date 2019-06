Prom Night Heidelberg

In der halle02 lassen wir eure kühnsten Prom-Träume wahr werden. Am 05.07.2019 steigt die größte Prom Night, die Heidelberg je gesehen hat. Feiert mit uns und den anderen Heidelberger Abiturienten auf einer exklusiven Abifeier. Schlüpft ein letztes Mal in euren besten Anzug, zieht euer Lieblingskleid an und ladet euren Traumpartner zur Promnight ein!Livemusik von eurer eigenen Abi-Band, Fotobox, Fingerfood und der extra Faktor Glamour. Freut euch auf viele Specials und startet mit uns in die Nacht eures Leben!Der rote Teppich wird ausgerollt und wir freuen uns auf eure schönsten Abendkleider und Anzüge.