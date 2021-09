Prom:Night - Premiere

Herzlich willkommen zu unserem Staffelfinale. An diesem Abend werden wir – vor Euren Augen – Personen erschaffen, die es (so) nicht gibt, Geschichten erzählen, die (so) nie passiert sind und Entwicklungen erleben, die sich eine*r allein nie hätte ausdenken können.

Auch wir wissen noch nicht, was im Verlauf dieses Abends passieren wird. Denn alles was wir auf dieser Bühne sagen werden ist und bleibt improvisiert. Wir werden unser Leben selbst in die Hand nehmen, alles auf eine Karte setzen, versuchen zu gewinnen, falsche und dumme Entscheidungen treffen und dabei die beste Zeit unseres Lebens haben. Alles andere wird sich zeigen!

PREMIERE am 01. Oktober, 17:00 Uhr

Spielleitung: Thilo Grawe

Assistenzen: Fernando Cincotta, Florian von Zameck-Glyscinski, Sophie Planer

Hospitanzen: Şerefnur Yüzbaşıoğlu, Edyta Matyjaszweska