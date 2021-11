Promenadenkonzert mit dem Musikverein Ballenberg

Der Musikverein Ballenberg e.V. lädt am Sonntag, den 12. Dezember um 10:30 Uhr zum Promenadenkonzert in die Wandelhalle im Kurpark Bad Mergentheim ein. In diesem Jahr hat Dirigent Günter Schmierer den Programmschwerpunkt ganz auf die vorweihnachtliche Zeit gelegt. 25 junge Musikerinnen und Musiker werden den Besuchern eine schöne Stunde mit vorweihnachtlichen Klängen bieten. Eintritt: 1€ (Hygienebeitrag). Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.

Karten sind aufgrund von Corona nur im Vorverkauf zu einem Hygienebeitrag von 1 € erhältlich unter www.kurpark.reservix.de und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931 965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle im Kurpark, Tourist Information Marktplatz 1 Tel. 07931 574820.