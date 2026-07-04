Promenadenkonzert mit dem Musikverein Billigheim

Die Billigheimer Musikanten laden am Sonntag, 9. August 2026, um 10:30 Uhr zum Promenadenkonzert in den Großen Kursaal des Kurhauses Bad Mergentheim ein.

Die Musikanten unter der Leitung von Peter Mayerhöffer stehen seit vielen Jahren für vielseitige Blasmusik und beste Unterhaltung in der Region. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit traditioneller böhmischer und moderner Blasmusik sowie bekannten Melodien für einen unterhaltsamen musikalischen Vormittag.

Konzertbeginn ist um 10:30 Uhr im Kurhaus - Großer Kursaal in Bad Mergentheim.