Promenadenkonzert mit dem Musikverein Hochhausen

Am Sonntag, den 23. August 2026 gestaltet der Musikverein Hochhausen ein Promenadenkonzert im Kurhaus - Großer Kursaal.
Beginn ist um 10:30 Uhr.
Info
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
Konzerte & Live-Musik
bis
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
Am Sonntag, den 23. August 2026 gestaltet der Musikverein Hochhausen ein Promenadenkonzert im Kurhaus - Großer Kursaal.
Beginn ist um 10:30 Uhr.
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