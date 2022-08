Promenadenkonzert

Die Musikerinnen und Musiker haben sich vor allem der böhmischen Blasmusik verschrieben.

Blaskapelle Altmannshausen gib alljährliches Kurkonzert Bereits seit über 20 Jahren gestaltet die Kapelle aus dem kleinen mittelfränkischen Ort Altmannshausen, gelegen im westlichen Mittelfranken zwischen Würzburg und Neustadt/Aisch, jeweils im Spätsommer ein Sonntagskonzert in Bad Mergentheim.

Neben altbekannten Titeln werden auch Stücke der neueren Blasmusik erklingen. Zu hören ist die Blaskapelle Altmannshausen in diesem Jahr am Sonntag, 18. September von 10:30- 11:30Uhr in der Wandelhalle. Freuen Sie sich auf einen gewohnt abwechslungsreichen und unterhaltsamen Vormittag. Eintritt frei! www.blaskapelle.altmannshausen.de Die geltenden Corona Regeln sind einzuhalten. Es wird empfohlen während des Konzertes zur eigenen Sicherheit eine Maske zu tragen.