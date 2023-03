Auch in diesem Jahr findet am Ostermontag um 10.30 Uhr das traditionelle Osterkonzert der Trachtenkapelle Igersheim in der Wandelhalle im Bad Mergentheimer Kurpark statt.

Der Eintritt ist frei. Der Dirigent und seine Musikerinnen und Musiker haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, so dass alle Zuhörer auf ihre musikalischen Kosten kommen werden.