Promenadenkonzert mit der Trachtenkapelle Stuppach

Die Trachtenkapelle Sutppach lädt am dritten Adventssontag, 11.12.2022 um 10:30 Uhr zu ihem Promenadenkonzert in den großen Kursaal in Bad Merentheim ein.

Alle Zuhörer erwartet ein bunt zusammen gestelltes Programm, welches Stücke aus verschiedenen Musikrichtungen einschließt. Alle Freunde der Blasmusik von nah und fern sind ganz herzlich eingeladen. Die Trachtenkapelle freut sich über viele Besucher.