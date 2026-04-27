Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Das Große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal e. V. Boxberg lädt Sie am 07. Juni um 10.30 Uhr zu einem Promenadenkonzert nach Bad Mergentheim ein.

Die etwa 50 Musikerinnen und Musiker des Großen Blasorchesters stellen nicht nur ein eindrucksvolles Bild auf der Bühne dar, sondern bilden auch akustisch einen breiten und harmonischen Klangkörper. Das Repertoire des Orchesters reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu Filmmusik und Musicals.

Der Eintritt ist frei.

Info

Kurhaus Bad Mergentheim.jpg
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal - 2026-06-07 10:30:00 Google Yahoo Kalender - Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal - 2026-06-07 10:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal - 2026-06-07 10:30:00 Outlook iCalendar - Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal - 2026-06-07 10:30:00 ical

Tags