Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal

Das Große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal e. V. Boxberg lädt Sie am 07. Juni um 10.30 Uhr zu einem Promenadenkonzert nach Bad Mergentheim ein.

Die etwa 50 Musikerinnen und Musiker des Großen Blasorchesters stellen nicht nur ein eindrucksvolles Bild auf der Bühne dar, sondern bilden auch akustisch einen breiten und harmonischen Klangkörper. Das Repertoire des Orchesters reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu Filmmusik und Musicals.

Der Eintritt ist frei.