Promenadenkonzert MV Umpfertal e.V.

Das Große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal e. V. Boxberg unter der Leitung von Volker Metzger lädt Sie am Sonntag, 02. April um 10:30 Uhr zu einem Promenadenkonzert in die Wandelhalle nach Bad Mergentheim ein.

Der Eintritt hierzu ist frei. Das Repertoire des Orchesters reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu Filmmusik und Musicals. Auf dem Programm stehen unter anderem „Moment for Morricone“, bekannt aus dem Film „Once upon a time in the West“ sowie ein buntes Medley von Phil Collins, arrangiert von Walter Ratzek. Mit Auszügen aus „Something happened on the Way to Heaven“, „Easy Lovers“ und „Take me Home“ zeigt das Orchester sein ganzes Klangvolumen. Als Auszug aus der traditionellen Marschmusik präsentiert das Große Blasorchester den „fidele Kupferschmied-Marsch“, arrangiert von Karl Edelmann.

Mit dem Werk „Elisabeth“ nimmt Sie der Musikverein weiter auf eine Reise in die Welt der Musicals mit - eines der bezauberndsten Musicals aller Zeiten. Lassen auch Sie sich überraschen und überzeugen, wie modern, vielfältig, mitreißend und lebendig die symphonische Blasmusik ist!