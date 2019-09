Ballett von Stijn Celis · Musik von Ludwig van Beethoven und Lorenzo Bianchi Hoesch

Gastspiel Ballett des Saarländischen Staatstheaters

Prometheus aus dem Geschlecht der Titanen hat die Götter provoziert. Nach der griechischen Mythologie hat er die Menschen erschaffen und sie gelehrt, selbständig zu sein und sich ihres Verstandes zu bedienen. Und er hat ihnen das Feuer zurückgebracht, das Zeus ihnen entzogen hat. Zur Strafe wurde Prometheus an einen Felsen im Kaukasus gekettet, wo ein Adler täglich von seiner Leber fraß. Der Mythos um diesen gigantischen Freigeist und Menschenfreund hat unzählige Dichter, Denker und Künstler inspiriert. Ende des 18. Jahrhunderts wurde Prometheus gar zum Ideal all jener, die vom Ende der alten Machtstrukturen träumten und an die ­Aufklärung des Menschen glaubten.

Auch der gefeierte Ballettmeister des Wiener Hoftheaters, Salvatore Viganò, nahm sich des Stoffes an, und die Musik für das neue Ballett komponierte niemand Geringeres als Ludwig van Beethoven, einer der konsequentesten Verfechter dieser Idee. Vom Prometheus-Thema war er so Feuer und Flamme, dass er das Werk binnen 14 Tagen aufs Notenpapier schrieb. Die Uraufführung von Viganòs Ballett »Die Geschöpfe des Prometheus« – in dem Prometheus kein Feuer, sondern die Künste zu den Menschen bringt – fand am 28. März 1801 statt. Sie war so erfolgreich, dass das Ballett insgesamt 29 Mal aufgeführt wurde – eine für die damalige Zeit sehr hohe Zahl an Vorstellungen.

Leider ist das Libretto verschollen, und wir haben keine Informationen über Viganòs Choreografie. Aber Beethovens Musik ist geblieben. Vor allem die Ouvertüre wird häufig im Konzertsaal gespielt. Sie ist im Gesamtwerk dieses Komponisten von außerordentlicher Bedeutung. Denn hier formen sich das musikalische Genie und die Leidenschaft, die in seinem späteren sinfonischen Werk zum Markenzeichen werden. Passagen aus dem »Prometheus«-Fundus finden sich insbesondere in der »Eroica«, Beethovens dritter Sinfonie, die der Komponist dem damals als Hoffnungsträger empfundenen Titanen Napoleon gewidmet hat. Als sich Napo­leon allerdings 1804 selbst zum Kaiser krönte und seinen Alleinherrschaftsanspruch durch­setzte, zerriss Beethoven diese Widmung.

Stijn Celis, Ballettdirektor des Saar­ländischen Staatstheaters und einer der renommiertesten Choreografen unserer Tage, wird zu Beethovens »Prometheus«-Musik ein neues Ballett erarbeiten und die Idee einer Erweckung der Menschen durch die Künste tänzerisch ergründen. Nach der Uraufführung in Saarbrücken am 5. Oktober 2019 wird die Choreografie im Beethoven-Jahr 2020 anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten auch in Bonn gezeigt werden – vorher allerdings wird sie in Heilbronn im Großen Haus zu sehen sein.