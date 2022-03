Prostitution - (K)ein Beruf wie jeder andere!

Die Würde der Frau ist unantastbar! Über die Situation der Prostituierten in Deutschland und das nordische Modell

Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt – Prostitution ist ein Beruf wie jeder andere – mit Prostitution lässt sich viel Geld verdienen – ohne Prostitution würde die Gewalt in der Gesellschaft steigen – Prostitution muss weiter legalisiert werden, so dass Prostituierte geschützter sind.

Diese und andere Annahmen über Prostitution werden in diesem Vortrag genauer in den Blick genommen. Ist es moderne Sklaverei und Menschenhandel oder saubere Sexarbeit in Wellnessoasen? Welche Wege gehen andere Länder, z.B. die skandinavischen Länder mit dem nordischen Modell? Wie kann die Würde der Frauen in unserem Land geschützt werden?

Prof. Dr. Gunda Rosenauer ist Professorin für Psychologie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Sie ist auch Krankenschwester und Försterin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Situation der Prostituierten in Deutschland und dem nordischen Modell, das die Situation der Prostituierten in Schweden verändert hat. Zudem ist sie seit 2015 bei den Sisters – einem Verein, der Prostituierte beim Ausstieg unterstützt.

Beginn: 19 Uhr