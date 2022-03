Protein bzw. umgangssprachlich häufiger als Eiweiß bekannt, ist für den Körper von großer Bedeutung. Es besteht aus Aminosäuren und ist Baustein für Muskeln, Blut, Knorpel und Zellen. Weitere Aufgaben erfüllt Protein in Form von Enzymen und Hormonen, wichtigen körpereigenen Wirk- und Funktionsstoffen. So ist beispielsweise Insulin, das Schlüsselhormon für die Zuckerverarbeitung im Körper, ein aus Aminosäuren aufgebautes Hormon. Am Dienstag, 19.04.2022 steht um 19.30 Uhr in der Wandelhalle beim Ernährungsgespräch das Thema „Proteine – Bausteine und Funktionsstoffe für den Körper“ im Fokus. Die Diätassistentin der Kurverwaltung, Iris Gutbrod, wird den wichtigen Nährstoff genauer betrachten und unter anderem aufzeigen, wie hoch der tägliche Bedarf ist oder welche Lebensmittel eine ausreichende Zufuhr dieses wichtigen Nährstoffs sichern. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Passend dazu wird am Samstag, 23.04.2022 ab 10 Uhr ein KochImpuls in der Lehrküche des Kurhauses mit dem Titel: „Proteinreich und pflanzlich“ angeboten. Eine Anmeldung ist im GästeService im Haus des Gastes oder unter 07931 – 965 250 erforderlich.

- Änderungen vorbehalten -

weiter Termine der Vortragsreihe:

07.06.2022: "Essen fürs Klima - was kann ich tun?„

02.08.2022: „Funktionelle Lebensmittel - brauch ich die?“

20.09.2022: „Das Intestinale Mikrobiom - was Essen damit zu tun hat"

Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten!