Ein protestantisches Requiem

Am Sonntag 24. Juni um 17.00 kommt in der Marienkirche Reutlingen das älteste Requiem in deutscher Sprache zur Aufführung, die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz (1637). Fürst von Reuß hatte bereits vor seinem Tod biblische Kernsprüche zu Tod und Ewigkeit in einen Sarg eingravieren lassen. Auf diese griff Schütz - in der Mitte des Dreißigjährigen Krieges - zurück und widmete die Musik seinem Freund und Förderer.

Das in Reutlingen gegründete Solistenensemble Gli Scarlattisti ist in auf barocke Kirchenmusik spezialisiert und besteht aus Sängerinnen und Sängern, die aus ganz Deutschland und der Schweiz zusammenkommen. Sein Leiter, Prof. Jochen M. Arnold war Hannelore Bohnacker, der langjährigen Kantorin und Organistin in Reutlingen, Pfullingen und Tübingen, bis zuletzt eng verbunden. Er hatte bei ihr 1990-1992 Orgelunterricht und verdankt ihr den Impuls zum Kirchenmusikstudium. Zum einjährigen Todestag widmet das Ensemble der Musikerin dieses Konzert, das auch ein Deutsches Magnificat enthält. Dieses Werk ist von besonderer Bedeutung, weil es H. Schütz letztes Werk, den Schwanengesang (1671), abschließt.

Arnold leitet seit 2004 das Michaeliskloster Hildesheim, evangelisches Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik der Hannoverschen Landeskirche. (Weitere Informationen: www.scarlattisti.de bzw. www.jochenarnold.de)

Karten zu 15 Euro (10 Euro ermäßigt) ab 16 Uhr an der Abendkasse