PROTON 18h Silvester RAVE

18H SILVESTER RAVE – PROTON FESTIVAL STYLE

Silvester wird kein Abend, sondern ein kompletter Rave-Tag.

Proton fährt zum Jahreswechsel ein Festival-Style Line-up über 18 Stunden auf – durchgetakteter Timetable, Countdown-Show und ein Programm von progressiv bis brachial.

🕙 MAIN FLOOR – SILVESTER NACHT

22:00 – 23:55 Uhr

Jan De Jong b2b Hermann Hesse

Progressive & Techno zum Ankommen, Warmwerden, Einstimmen. Die beiden bauen entspannt Druck auf – perfekte Rampe in die Nacht.

00:00 – LED Wall Countdown Special

Großes Neujahrs-Countdown-Special mit LED-Wall, Visuals & Lichteskalation – gemeinsamer Drop ins neue Jahr.

00:00 – 01:30 Uhr

Chris Kay

Ab Mitternacht zieht Chris das Tempo an: treibender, clubbiger Techno – genau der Sweetspot zwischen Feierlaune und Rave-Modus.

01:30 – 03:00 Uhr

R3ckles b2b Yunoh – Hardtechno

Jetzt wird’s hart: schneller, roher Hardtechno im Doppelpack. Kicks nach vorne, Energie auf Anschlag, Peak-Time in der Silvesternacht.

03:00 – 04:30 Uhr

LUCA – Hardtechno

LUCA hält das Level oben: geradliniger, dunkler Hardtechno, der den Tunnel aufmacht und keine Luft mehr lässt.

04:30 – 06:00 Uhr

Neptune b2b Zoe Zett – Wildes Closing

Zum Schluss wird’s nochmal wild: Neptune & Zoe Zett mischen ihren Style – von hart & treibend bis verspielt & überraschend. Ein Abschluss, der sich wie ein eigenes Festival-Highlight anfühlt.

🌅 AFTERHOUR – W6KE UP ab 06:00 UHR

Ab 06:00 Uhr: W6ke Up – hosted by Sanel

Wenn andere heimgehen, geht’s bei uns erst richtig in die zweite Runde.

W6ke Up übernimmt die Afterhour, gehostet von Sanel – mit einem Mix aus treibendem Techno, Housigeren Vibes und deeperem Sound für alle, die den Sonnenaufgang lieber aus dem Clubfenster sehen.

Locker, aber druckvoll – perfektes Kontrastprogramm nach der Hardtechno-Nacht, ohne den Rave abzubremsen.

18 Stunden Silvester im Proton.

Vom ersten Kick bis zur Afterhour – kein „mal kurz anstoßen“, sondern ein kompletter Jahreswechsel im Festival Style.