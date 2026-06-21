Proton Club Night

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

Mit Chris Kay, Tom Meier und UNKNWN stehen drei der vertrautesten Gesichter des Protons hinter den Decks. Als Residents kennen sie den Floor wie ihre Westentasche – und genau das hört man. Gemeinsam führen sie den Abend mit einer klaren musikalischen Dramaturgie: von schon fast klassischem Peak-Time-Techno über modernen Hard Techno bis hin zu kompromisslosem Industrial. Kein Headliner – das Konzept ist die Reise selbst.

Club Night ist unsere Nacht. Keine Dresscodes, keine Türpolitik nach Optik, kein VIP – nur Menschen, die Musik lieben und einen gemeinsamen Floor teilen. Techno gehört allen. Ob du seit Jahren dabei bist oder zum ersten Mal reinschaust: das Proton ist das Wohnzimmer für alle Fans elektronischer Musik.

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