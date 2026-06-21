Proton Club Night

Mit Chris Kay, Tom Meier und UNKNWN stehen drei der vertrautesten Gesichter des Protons hinter den Decks. Als Residents kennen sie den Floor wie ihre Westentasche – und genau das hört man. Gemeinsam führen sie den Abend mit einer klaren musikalischen Dramaturgie: von schon fast klassischem Peak-Time-Techno über modernen Hard Techno bis hin zu kompromisslosem Industrial. Kein Headliner – das Konzept ist die Reise selbst.

Club Night ist unsere Nacht. Keine Dresscodes, keine Türpolitik nach Optik, kein VIP – nur Menschen, die Musik lieben und einen gemeinsamen Floor teilen. Techno gehört allen. Ob du seit Jahren dabei bist oder zum ersten Mal reinschaust: das Proton ist das Wohnzimmer für alle Fans elektronischer Musik.