Proton pres. DIE GEBRÜDER BRETT

Kaum ein anderes Projekt hat die aktuelle deutschsprachige Tekkno-Szene in den letzten Jahren so stark geprägt wie Die Gebrüder Brett. Das Duo aus dem Osten Deutschlands verbindet klassischen Hardtekk mit Hardcore-, Uptempo- und Internetkultur-Einflüssen und hat daraus einen Stil entwickelt, der bewusst roh, überzeichnet und sofort wiedererkennbar funktioniert. Zwischen verzerrten Vocals, schnellen Kickdrums und ironischer Selbstinszenierung bewegen sich DGB dabei oft genau zwischen Meme und ernstgemeinter Ravekultur.

Spätestens mit Tracks wie „Der Osten feiert besser“ oder „Panzerband & billiges Crack“ wurde aus einem Szeneprojekt ein Name, der mittlerweile weit über die ursprüngliche Hardtekk-Community hinaus bekannt ist. Statt sich an cleanem Business-Techno oder klassischen Clubstandards zu orientieren, greifen Die Gebrüder Brett bewusst Elemente auf, die lange eher aus ostdeutscher Underground- und Freeparty-Kultur kamen und übersetzen sie in einen modernen, internetgeprägten Kontext.

Support kommt von DRKNSS, TCHNKND und NARS, die den Abend musikalisch zwischen Hard-Dance, Tekkno und Hardcore ergänzen.