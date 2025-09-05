PROTON pres. ELY OAKS

🔥 ELY OAKS – der aufstrebende Dance-Music-Produzent aus Österreich, jetzt in Berlin, mischt Commercial Dance mit underground Vibes und sprengt Genre-Grenzen. Fast 500k TikTok-Follower, über 4,5 Millionen monatliche Hörer auf Spotify und internationale Collabs mit Alok, Timmy Trumpet & Sigala sprechen für sich.
Von Ushuaïa Ibiza bis Timmy Trumpet & Alok – jetzt bringt er diesen Vibe direkt auf die Proton Stage
⚡ Warm-up von BLVCKFIRE – Turn Up ohne Pause.
🚨 Wer sich ELY OAKS live entgehen lässt, verpasst die Eskalation. Simple as that.