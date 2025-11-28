PROTON pres. Giuseppe Ottaviani

Giuseppe Ottaviani – Der italienische Trance-Pionier, der schon in den 2000ern mit NU NRG für legendäre Floors gesorgt hat. Seine Solo-Sets sind mehr als Musik: sie sind Live-Performance mit Synthesizern, Drum-Machines und purer Emotion.

Ob Tomorrowland, ASOT oder Transmission – er hat die großen Festivals geprägt. Mit Hits wie „Linking People”, „Through Your Eyes” oder „Angel“ bleibt er ein Garant für Gänsehaut-Momente. Sein „Live“-Konzept geht weit über DJing hinaus – es ist spektakuläre Clubmusik mit Erlebnisfaktor.