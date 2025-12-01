PROTON pres. KLAUDIA GAWLAS & ISABELLE BEAUCAMP

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

 Klaudia Gawlas steht für geraden, kompromisslosen Techno – druckvoll, fokussiert, ohne Schnörkel. Von großen Festivalstages bis in die dunklen Clubs: ihre Sets sind pures Vorwärts.

🔥 Isabelle Beaucamp bringt Hard Techno, Acid & Rave-Energie mit. Ihr Sound mischt harte Kicks mit tranceigen und 90s-inspirierten Elementen – roh, treibend, maximal intensiv.

🔊 Hermann Hesse öffnet den Floor mit seinem typischen Mix aus Techno, Hard Techno & Schranz – perfekt, um die Nacht direkt auf Betriebstemperatur zu bringen.

