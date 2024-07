Proton pres. Odd Mob

AUSNAHMEZUSTAND IM AUGUST! ⚡Für den australischen Produzenten und DJ Odd Mob gibt es keine Grenzen, da er sich mit jeder innovativen Produktion immer weiter steigert. Mit einem Gespür für einzigartige Klänge hat er sich einen Namen gemacht, indem er sich über Genres hinweg diversifiziert und das Unkonventionelle betont. Odd Mob gelang 2014 mit dem Track „Is It A Banger“ der Durchbruch, der in triple js „Hottest 100“ chartete und seitdem über 8 Millionen Streams verzeichnet hat. Er veröffentlichte anschließend Tracks wie „Intrinsic“, „Lithium“, „LEFT TO RIGHT“ und „Give You“, sowie Kollaborationen mit dem LA-Produzenten OMNOM, die ihm über 50 Millionen Streams einbrachten. In den letzten 12 Monaten hat er offizielle Remixe für Künstler wie Dom Dolla, Hayden James und Martin Solveig erstellt und sich die Unterstützung von Größen wie Diplo, Fisher und Calvin Harris gesichert.