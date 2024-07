HY:BRID pres. Cosmic Boys

Cosmic Boys, ein französisches Techno-Duo, sind zu einflussreichen Figuren in der globalen Techno-Szene geworden. Bekannt für ihre verlockenden Synthesizer, verdrehte Euphorie und donnernde Percussion, liefern sie eine einzigartige und explosive Energie in ihrer Musik. Als talentierte DJs und versierte Produzenten sind sie auch für ihre Plattenlabels Legend, das sich auf ein Techno Melodic Universum konzentriert, und Scander, das sich mehr dem minimalen Techno widmet, bekannt. Ihre Musik wurde auf prominenten Plattenlabels wie Adam Beyer’s Drumcode, Monika Kruse’s Terminal M und Richie Hawtin’s Minus veröffentlicht. Das beeindruckende Duo arbeitet häufig mit ikonischen Techno-Künstlern wie UMEK zusammen und hat ihre Tracks auf angesehenen Musikplattformen wie Beatport auf Platz 1 gesehen.

Im Jahr 2022 waren sie Headliner bei Events weltweit, darunter in Australien, Neuseeland, Neukaledonien, Dubai, Kanada, der Türkei und Bulgarien. Sie spielten auch bei renommierten Festivals wie Nature One in Deutschland und veranstalteten ihr eigenes Outdoor-Event Legend in ihrer Heimatstadt Pérols, Frankreich, wobei sie einen Teil der Einnahmen an eine Wohltätigkeitsorganisation spendeten, die Kinder mit schweren Krankheiten unterstützt