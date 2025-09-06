PROTON pres. T78

🔥 T78 (auch bekannt als Manuele Tessarollo) – italienischer DJ, Musiker und Chef des Labels Autektone Records. Sein Sound ist dunkel, industrial und kompromisslos – geprägt von hartem, treibendem Techno, der Clubs wie große Festivalbühnen gleichermaßen füllt. Namenhafte Acts wie Carl Cox, Amelie Lens oder Charlotte de Witte spielen seine Tracks regelmäßig, etwa „Hardcore“, „Megator“ oder „AC/ID“. Mit dem Album #ONLYBOMBS setzte er einen neuen Standard im Peak-Time-Techno.

🔊 Lartek, Proton-Resident, bringt klassische Schranz- und Hard-Techno-Vibes direkt auf den Floor – der perfekte Support, wenn T78 die Lautsprecher sprengt.