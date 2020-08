Provence – auf den Wegen des Lichts

Nirgends, so sagen die Maler, hat das Licht mehr Leuchtkraft als in Frankreichs Süden. Die Provence lockt mit Farbspielen – im knalligen Rot des Mohns, im klaren Gelb der Sonnenblumen, im Weißgrau der Platanen, im Ocker von Roussillon. Verwunschene Dörfer, blendende Kalkgebirge und blühende Lavendelfelder verschmelzen zur Landschaftskunst. Werner Kirsten hat die Provence im Sommer und Winter erlebt – lähmende Hitze und pfeifenden Mistral. Seine großformatigen Bilder erstrahlen wie von der Sonne gezeichnet. Sprühend vor Licht ist auch die für dieses Gesamtkunstwerk ausgewählte Musik der französischen Impressionisten Maurice Ravel und Claude Debussy. Klavierstücke von Chopin, Rameau und Bizet verzaubern südländisch-heiter mit dieser leuchtenden Reise ins Reich der Sinne. Ulrike Moortgat-Pick am Bösendorfer-Flügel ist eine Klangmalerin und poetische Pianistin.

»La Provence« hat unscharfe Grenzen und viele Gesichter. Die von Prof. Werner Kirsten gelesenen Texte, neben anderen die des großen provencalischen Schriftstellers Jean Giono oder des vielgereisten Autors Wolfgang Koeppen, aber auch Rilkes Briefe beschreiben das Land hinter der Bühne, fernab von allen Klischees. Ein rundum feiner, unterhaltsamer und musikalischer Abend!

Ulrike Moortgat-Pick am Flügel

Prof. Werner Kirsten Texte und Bilder