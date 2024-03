Provinzbuch präsentiert: Ein Abend mit Ewald Arenz

Ein Abend mit Ewald Arenz

Ewald Arenz zählt zu den beliebtesten Autoren unserer Zeit. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden: ›Alte Sorten‹, ›Der große Sommer‹ und ›Die Liebe an miesen Tagen‹ standen wochenlang sowohl als Hardcover wie als Taschenbuch auf den Spiegel-Bestsellerlisten.

An diesem Abend berichtet Ewald Arenz ganz persönlich von seiner schriftstellerischen Arbeit und spricht über biographische Einflüsse sowie literarische Vorbilder. Er gibt Einblicke, wie ein Buch überhaupt entsteht und in die Arbeit des Schreibens an sich. Dazu liest er aus seinen Texten und erzählt, wie sich seine beiden Jobs (Autor und Lehrer) auch mal gegenseitig beeinflussen.