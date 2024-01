Um 19.31 Uhr startet die Prunk-und Fremdensitzung der FG Höhgöiker Glashofen.

Karten zu unserer Prunk-und Fremdensitzung gibt es beim Kartenvorverkauf am 28.01.2024 von 10:30 bis 12:00 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Glashofen und natürlich an der Abendkasse in der Sporthalle Glashofen.