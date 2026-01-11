Prunksitzung der Betzinger Krautskräga

Die Prunksitzung in Betzingen ist ein Highlight der 5. Jahreszeit, die alljährlich Gäste aus der Region anlockt. Sitzungspräsident Karl-Heinz Kutzbach führt durch das vielfältige Programm.

Die vier Tanzgarden, die Showtanzgruppe sowie das Männerballett präsentieren eine bunte Palette an mitreißenden Tänzen. Mit schwungvollen Schritten, Eleganz und Präzision sorgen sie für rhythmische Höhepunkte des abends.

Die Büttenreden sind ein weiterer Höhepunkt der Prunksitzung. Sie unterhalten das Publikum mit humorvollen Anekdoten, Wortwitz und Gesellschaftskritik. Die Pointen und Wortspiele sorgen für herzhafte Lacher und schaffen eine ausgelassene Atmosphäre. Neben den Büttenreden sorgen auch Sketche für Unterhaltung. Die Darstellerinnen und Darsteller setzen sich kreativ mit aktuellen Themen auseinander und präsentieren sie auf humorvolle Weise.

Die Prunksitzung in Betzingen schafft somit eine Verbindung aus Tradition, Kreativität und ausgelassener Stimmung. Die kunstvollen Tänze der Tanzgruppen, die pointierten Büttenreden und die unterhaltsamen Sketche machen diesen karnevalistischen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle, die das bunte Treiben miterleben dürfen.

Traditionell finden in Betzingen zwei Prunksitzungen statt.