Die Welt ist viel zu laut. Was kann man bloß dagegen tun? Die Spitzmaus ist unterwegs, um der Welt etwas mitzuteilen. Aber es ist überall viel zu laut, in der Stadt, auf dem Land, am Morgen, am Abend und in der Nacht, im Tal und auf dem Berg. ""Doch die Menschen sollten zuhören, denn darin liegt das Geheimnis für eine friedliche Welt"", sagt jedenfalls die Spitzmaus. (Verlagstext)