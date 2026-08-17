Psstt! Hinter den Kulissen der Stadtbibliothek Ebersbach

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was in der Bibliothek passiert, wenn die Türen für den Publikumsverkehr geschlossen sind?

In der Stadtbibliothek Ebersbach an der Fils gibt es keine geheimen Hinterräume – bei uns schlägt das Herz der Arbeit direkt an der Theke.

Was Sie bei uns erleben:

Vom Karton ins Regal: Schauen Sie uns über die Schulter, wie wir brandneue Bücher katalogisieren und „ausleihfertig“ machen.

Die Bücher-Klinik: Ein Eselsohr hier, ein rissiger Umschlag da – wir zeigen Ihnen, wie wir unsere Schätze reparieren.

Selbst Hand anlegen: Werden Sie zum Profi! Wer möchte, darf sich selbst im Folieren ausprobieren (garantiert ohne Luftblasen!).

Rätselspaß: Zum Abschluss gibt es ein kleines Bibliotheks-Quiz mit Überraschungen.

Lassen Sie die „VerFührung“ bei einem kleinen Umtrunk und Gebäck in gemütlicher Runde ausklingen.

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Welt der Bücher einmal von der anderen Seite der Theke zu zeigen!