Psychday the 13th mit The Gluts & Sunset Images & Thier

The Gluts (IT) – Psych / Noise Punk www.thegluts.bandcamp.com

The Gluts, bestehend aus Marco und Nicolò Campana, Claudia Cesana und Dario Bruno Bassi, haben sich im Laufe der letzten zehn Jahre nicht ohne Grund den Ruf als eine der besten Live-Bands Italiens erarbeitet. Bis heute haben sie vier Studioalben und ein Live-Album veröffentlicht und an einer handvoll Compilations mitgewirkt. In den letzten Jahren tourten sie intensiv durch Europa, spielten Shows in Südafrika und den USA und traten auf einer Reihe respektabler Festivals auf, darunter dem New Colossus Festival, The Great Escape, Eurosonic und zuletzt dem Fusion Festival.

„Wie der Klang eines einzelnen Schusses, direkt ins Herz“, balanciert „Bang!“, das nunmehr fünfte Album der Band, erneut zwischen kraftvollen, rasanten Punksongs und psychedelischem Noise Rock und destilliert somit perfekt die Stärke und Energie ihrer ekstatischen Live-Shows. Es freut uns daher ungemein, The Gluts am 13. September erneut im Komma begrüßen zu dürfen. Play to believe, but play it LOUD!

Sunset Images (MEX) – Shoegaze / Noise Rock www.sunsetimages.bandcamp.com

Der Sound von Sunset Images schwimmt in einem dunklen Meer aus Frequenzgeräuschen, ohrenbetäubendem Fuzz, hämmernder Percussion und massiven Hallflächen, kombiniert in einer Mischung aus Shoegaze, Krautrock und Psych Rock, deren Elemente die Band um den Multiinstrumentalisten Samuel Osorio aufgreift und sie an den oberen Rand der Dezibel-Skala befördert.

Im Laufe ihres noch jungen Daseins tourte die Band aus Mexiko bereits durch Süd- und Nordamerika sowie Asien und teilte die Bühne mit Acts wie Mogwai, Boris, Godflesh, Acid Mothers Temple, Nadja, Rakta und Deafkids. Umsomehr freut es uns, euch Sunset Images auf ihrer ersten ausgiebigen Europatour im Komma Esslingen präsentieren zu können!

Thier (DE) -Experimental / Krautrock www.thiermusik.bandcamp.com

Die junge Band Thier aus Tübingen haben sich dem klang der überirdischen Musikformen verschrieben und bewegen sich wirbelnd, schwebend und bisweilen schreitend durch ihre eigene Ursuppe namens Instrumanimal Kraut Hop. Mit ihrem selbstbetitelten Debutalbum vereinen Thier gekonnt Elemente aus Krautrock, Experimentalmusik und Jazz zu einer energetischen Melange vielzelliger Songs.