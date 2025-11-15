Psychedelic Night with The Recalls

Psychedelic Night — Ein retro-visuelles Erlebnis mit The Recalls, Phoenix Retro Light & DJ Frank

Dies ist mehr als nur ein Konzert – es ist eine multisensorische Reise in die Ästhetik und Philosophie der Gegenkultur der 60er Jahre, neu interpretiert für das Hier und Jetzt.

Erwarte das Unerwartete, umarme das Surreale – und verliere dich in Licht und Klang.

The Recalls sind tief verwurzelt im Vintage- und Psychedelic-Rock. Ihr Sound verbindet Garage-Energie mit hypnotischer Melodik und einem authentischen Retro-Feeling. Ihre Online-Präsenz auf WordPress spiegelt ihre künstlerische Identität und Ästhetik wider.

Turn on, tune in, trip out — eine flüssige Licht-Odyssee“

Ein Erlebnis zwischen Konzert, Lichtkunst und Tanz – inspiriert vom Geist der 60er Jahre, mit analogem Charme und moderner Energie.

Phoenix Retro Light wurde 2014 gegründet mit dem Ziel, den Geist der 60er-Jahre-Lichtshows wiederzubeleben. Ihre „Liquid Light“-Performances nutzen Projektionen, Glasplatten und Flüssigkeiten, um sich ständig wandelnde, hypnotische Lichtlandschaften zu erschaffen. Ihre Haltung ist zugleich künstlerische Rebellion – das Motto „Begeisterung statt Aktentasche“ zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeit.

&

DJ Frank (Drake) – bringt ein tiefes Wissen über die Musik der 60er mit – von Beat über Psychedelic bis Garage Rock. Seine Sets verbinden Tanzfläche und Konzert, Vergangenheit und Gegenwart, Klang und Visuals zu einer fließenden, atmosphärischen Reise.