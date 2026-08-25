»In Psycho habe ich das Publikum geführt, als ob ich auf einer Orgel gespielt hätte«, sagte Alfred Hitchcock im Gespräch mit seinem Bewunderer François Truffaut.

Hitchcock hat »Psycho« als Experimentalfilm verstanden, der beim Publikum eine eindrückliche Wirkung zeigen sollte. Der Schauspieler Matthias Brandt (Polizeiruf 110, Kurzschluss u.v.m.) interpretiert dieses filmische Jahrhundertwerk nun gemeinsam mit dem Pianisten und Sänger Jens Thomas neu auf der Bühne. Brandt greift dabei auf Elemente aus der literarischen Vorlage zurück. Thomas, von der Süddeutschen Zeitung als »Jimi Hendrix des Flügels« bezeichnet, improvisiert zu Brandts inszenierter Lesung einen Soundtrack. Dieser Abend ist schwer zu beschreiben, definitiv nicht festgelegt und routiniert einstudiert, vielmehr lebt er von der intensiven, spontanen Interaktion zwischen beiden Akteuren. Entdecken Sie große Literatur in neuer Form in der TauberPhilharmonie – napflixen unmöglich!

Matthias Brandt Lesung

Jens Thomas Klavier

In Kooperation mit den 43. Baden-Württembergischen Literaturtagen

Weil Jugend unser Thema 26/27 ist, haben sich auch ein paar Jugendwörter in die Programmtexte geschlichen. Voller Absicht. No cap.