Psychothriller „Die Falle“ von Robert Thomas

Theatergastspiele Fürth | Regie: Thomas Rohmer

Ein Stück wie ein Hitchcock-Thriller: Rätselhaft, geheimnisvoll und ungemein spannend. In einem Chalet in den Bergen bei Chamonix spielen sechs Personen ein mörderisches Spiel. Die Inszenierung nach dem Welterfolg des französischen Autors Robert Thomas „Piège pour un homme seul“ - hierzulande bekannt unter dem Titel „Die Falle“ - ist ein so raffiniert gebautes Kriminalstück, dass man geradezu auf der Sesselkante der Lösung entgegenfiebert. Mit Julian Schneider, Jenny Löffler, Patrick Dollmann, Sascha Hödl, Rebecca Lara Müller und Sascha Jähnert in den Hauptrollen, kommen auch drei Publikumslieblinge aus der Fernsehstaffel „Sturm der Liebe“ auf die Wernauer Theaterbühne.