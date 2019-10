PsyRitual Experience pres. Ranji (live)

P⋰S⋰Y⋰R⋰I⋰T⋰U⋰A⋰L ॐ E⋰X⋰P⋰E⋰R⋰I⋰E⋰N⋰C⋰E

präsentiert 𝗥𝗔𝗡𝗝𝗜 (Israel)

𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘏𝘙𝘒 𝘌𝘷𝘦𝘯𝘵

An einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, wäre er definitiv Rockstar geworden. Stattdessen baut er mit einem lässigen Grinsen Drop auf Drop, spielt mit der Menge und bringt seine ganz besondere Ausstrahlung auf die Tanzflächen der Welt.

LINE-UP

MAINFLOOR

☯ Psytrance ☯

» Ranji (Live)

Blue Tunes Records

soundcloud.com/ranji

» Furaha

iDirty Records

soundcloud.com/furaha-official

» Lucca Ramón

HRK

soundcloud.com/luccaramon

» Findus b2b Nimuilas

Mushroom Forest

mixcloud.com/finduspsy

soundcloud.com/user-547101334

SECOND FLOOR

☯ Techno ☯

» Sabotage

Be Techno

soundcloud.com/tech-dich-weg

» Emel White

Monkeycircus

soundcloud.com/emelwhitemusic

» TBA

» DJ-Voting

LOCATION

TROPI.de

Sigmaringer Straße 146, 72458 Albstadt

Einlass ab 16 Jahren, nur mit gültigem Ausweis und Muttizettel.net!

☮ No Kids. No Drugs. No Dogs. ☮

#AbgehnStattStrammStehn

Euer HRK Event Team ❤️

