PUB QUIZ in our "KULTURlokal"

VHS Filderstadt Schulstraße 13/1, 70794 Filderstadt

Pub Quiz Fans, It's Time To Test Your General Knowledge (Attention: it's in English!).

Komm zu einem Abend voller kniffligem Spaß bei unserem Pub-Quiz! Teste dein Wissen und tritt mit Freunden in verschiedenen Kategorien an, von Trivia über Popkultur, Geschichte bis hin zu Sport. Versammle dein Team und mach dich bereit für einen Abend voller Lachen, guter Gesellschaft und einer Chance, deine intellektuellen Fähigkeiten zu beweisen – meldet euch an, um euren Platz zu sichern, und verpasst dieses aufregende Event auf keinen Fall!"

Info

VHS Filderstadt Schulstraße 13/1, 70794 Filderstadt
Freizeit & Erholung
Google Kalender - PUB QUIZ in our "KULTURlokal" - 2025-12-19 19:30:00 Google Yahoo Kalender - PUB QUIZ in our "KULTURlokal" - 2025-12-19 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - PUB QUIZ in our "KULTURlokal" - 2025-12-19 19:30:00 Outlook iCalendar - PUB QUIZ in our "KULTURlokal" - 2025-12-19 19:30:00 ical

Tags