PUB QUIZ in our "KULTURlokal"

Komm zu einem Abend voller kniffligem Spaß bei unserem Pub-Quiz!

Teste dein Wissen und tritt mit Freunden in verschiedenen Kategorien an, von Trivia über Popkultur, Geschichte bis hin zu Sport. Versammle dein Team und mach dich bereit für einen Abend voller Lachen, guter Gesellschaft und einer Chance, deine intellektuellen Fähigkeiten zu beweisen – meldet euch an, um euren Platz zu sichern, und verpasst dieses aufregende Event auf keinen Fall!"