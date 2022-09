Pubertät kann Spaß machen!

"Das Pubertier", "die Jugend von heute ist so unverschämt"! Wer kennt sie nicht, diese Äußerungen.

In meinem Vortrag möchte ich eine Lanze brechen für die Jugendlichen, denn die Pubertät ist ein Lebensabschnitt voller Herausforderungen und oft begleitet von Ängsten und Selbstzweifeln. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig Verständnis aufzubringen und den richtigen Zugang zu den Jugendlichen zu nutzen. Die Referentin vermittelt in ihrem Vortrag Grundwissen über die Vorgänge in der Pubertät und zeigt Strategien auf, um die Kommunikation zu verbessern und die Jugendlichen besser zu verstehen. Der Vortrag richtet sich an Eltern von Kindern aller Altersgruppen. An den einstündigen Vortrag schließt sich eine Fragerunde an.