Public Circuit, Blitzer, Vague Goss

Das New Yorker Elektronik-Trio Public Circuit zerlegt und setzt Post-Punkmit chirurgischer Präzision wieder zusammen.

Vorbei ist jede Anspielung auf Retro-Revivalismus - was bleibt, ist etwas Scharferes, Dunkleres und ganz und gar Eigenes.

Blitzer - Sie verbinden New Wave, Garage und Rock in 2-minutigen Songs und präsentieren sich mit einer hypermagnetischen Bühnenpräsenz.

Vague Goss beschreibt sich selbst als genreübergreifendes Musikprojekt.Wahrend seine Wurzeln im Post-Punk und New Wave liegen, wagt es sich auch darüber hinaus. Das Konzert im Komma Esslingen markiert das Live-Debüt von Vague Goss.