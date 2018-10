Gewohnt spektakulär in Sound und Show: Londoner Indie-Duo mit hochgelobtem Album ›Every Valley‹ live in der Royal Albert Hall und im November auf Europatournee

Wie kaum eine andere Band zurzeit widmen sich Public Service Broadcasting auf ihren Alben einem übergreifenden thematischen Überbau, der passend zur Musik immer auch eine durchgehende Story mit politischem Kontext liefert. Die Umsetzung ihrer dynamischen Soundwelten, in denen sich flirrende elektronische Sphärensounds zu Breitwand Gitarrenwänden auftürmen, um kurz darauf wieder sanft auszuklingen, erfolgt bei ihren Shows immer mit einem hohen Anteil an visuellen Elementen – Public Service Broadcasting liefern nie nur schlichte Konzerte, sondern lassen komplette Erlebniswelten in Bild und Ton entstehen.Neben dem klaren Statement der Band für mehr soziales Bewusstsein und Engagement darf man auch gespannt sein, wie Public Service Broadcasting, dieses Thema audiovisuell auf der Bühne umsetzen werden – der Ruf einer fulminanten Live-Band eilt ihnen längst voraus!

Nach einem Auftritt in der prestigeträchtigen, innerhalb kürzester Zeit ausverkauften Londoner Royal Albert Hall, führt die ihre Europatour auch für vier Termine nach Deutschland.