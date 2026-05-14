Public Viewing Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland - Ecuador

Fußball live und hautnah: Die Stadthalle Sindelfingen lädt zum Public Viewing mit Großleinwand und erstklassiger Bild- und Tonqualität ein. Dank moderner Beschallungstechnik erleben Sie das Spiel in intensiver Atmosphäre. Die klimatisierten Räumlichkeiten sorgen für angenehme Bedingungen, unabhängig von der Wetterlage. Ohne Gedränge und mit ausreichend Parkplätzen steht dem entspannten Fußballerlebnis mit Freunden und Familie nichts im Weg.