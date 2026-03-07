Public Viewing im Theaterhaus

Große Spiele, großes Theater: Mitfiebern im Theaterhaus-Innenhof bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

In unserem schönen Innenhof zeigen wir die Spiele auf großer Leinwand und unter freiem Himmel. Für Getränke und Speisen sorgt das Restaurant Collina. Der Eintritt ist natürlich frei.

Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auf Bildschirmen im oberen Foyer des Theaterhauses gezeigt.

Wir zeigen folgende Spiele:

Gruppenphase

Mo, 15.06. / 18:00 / Spanien – Kap Verde

Mo, 15.06. / 21:00 / Belgien – Ägypten

Di, 16.06. / 21:00 / Frankreich – Senegal

Mi, 17.06. / 19:00 / Portugal – Kongo

Mi, 17.06. / 22:00 / England – Kroatien

Do, 18.06. / 18:00 / Tschechien – Südafrika

Do, 18.06. / 21:00 / Schweiz – Bosnien-Herzegowina

Fr, 19.06. / 21:00 / USA – Australien

Sa, 20.06. / 19:00 / Niederlande – Schweden

Sa, 20.06. / 22:00 / Deutschland – Elfenbeinküste

So, 21.06. / 18:00 / Spanien – Saudi-Arabien

So, 21.06. / 21:00 / Belgien – Iran

Mo, 22.06. / 19:00 / Argentinien – Österreich

Di, 23.06. / 19:00 / Portugal – Usbekistan

Di, 23.06. / 22:00 / England – Ghana

Mi, 24.06. / 21:00 / Schweiz – Kanada

Do, 25.06. / 22:00 / Ecuador – Deutschland

Fr, 26.06. / 21:00 / Norwegen – Frankreich

Sa, 27.06. / 23:00 / Panama- England

Finalrunde

Mo, 29.06. / 19:00

Mo, 29.06. / 22:30

Di, 30.06. / 19:00

Di, 30.06. / 23:00

Mi, 01.07. / 18:00

Mi, 01.07. / 22:00

Do, 02.07. / 21:00

Fr, 03.07. / 20:00

Sa, 04.07. / 19:00

Sa, 04.07. / 23:00

So, 05.07. / 22:00

Mo, 06.07. / 12:00

Mo, 06.07. / 21:00

Di, 07.07. / 18:00

Di, 07.07. / 22:00

Do, 09.07. / 22:00

Fr, 10.07. / 21:00

Sa, 11.07. / 23:00

Di, 14.07. / 21:00

Mi, 15.07. / 21:00

Sa, 18.07. / 23:00

So, 19.07. / 21:00