Public Viewing im Theaterhaus

Große Spiele, großes Theater: Mitfiebern im Theaterhaus-Innenhof bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
In unserem schönen Innenhof zeigen wir die Spiele auf großer Leinwand und unter freiem Himmel. Für Getränke und Speisen sorgt das Restaurant Collina. Der Eintritt ist natürlich frei.
Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auf Bildschirmen im oberen Foyer des Theaterhauses gezeigt.
Wir zeigen folgende Spiele:
Gruppenphase
Mo, 15.06. / 18:00 / Spanien – Kap Verde
Mo, 15.06. / 21:00 / Belgien – Ägypten
Di, 16.06. / 21:00 / Frankreich – Senegal
Mi, 17.06. / 19:00 / Portugal – Kongo
Mi, 17.06. / 22:00 / England – Kroatien
Do, 18.06. / 18:00 / Tschechien – Südafrika
Do, 18.06. / 21:00 / Schweiz – Bosnien-Herzegowina
Fr, 19.06. / 21:00 / USA – Australien
Sa, 20.06. / 19:00 / Niederlande – Schweden
Sa, 20.06. / 22:00 / Deutschland – Elfenbeinküste
So, 21.06. / 18:00 / Spanien – Saudi-Arabien
So, 21.06. / 21:00 / Belgien – Iran
Mo, 22.06. / 19:00 / Argentinien – Österreich
Di, 23.06. / 19:00 / Portugal – Usbekistan
Di, 23.06. / 22:00 / England – Ghana
Mi, 24.06. / 21:00 / Schweiz – Kanada
Do, 25.06. / 22:00 / Ecuador – Deutschland
Fr, 26.06. / 21:00 / Norwegen – Frankreich
Sa, 27.06. / 23:00 / Panama- England
Finalrunde
Mo, 29.06. / 19:00
Mo, 29.06. / 22:30
Di, 30.06. / 19:00
Di, 30.06. / 23:00
Mi, 01.07. / 18:00
Mi, 01.07. / 22:00
Do, 02.07. / 21:00
Fr, 03.07. / 20:00
Sa, 04.07. / 19:00
Sa, 04.07. / 23:00
So, 05.07. / 22:00
Mo, 06.07. / 12:00
Mo, 06.07. / 21:00
Di, 07.07. / 18:00
Di, 07.07. / 22:00
Do, 09.07. / 22:00
Fr, 10.07. / 21:00
Sa, 11.07. / 23:00
Di, 14.07. / 21:00
Mi, 15.07. / 21:00
Sa, 18.07. / 23:00
So, 19.07. / 21:00