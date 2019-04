Bierkeller-Pubquiz zu den Kommunalwahlen 2019

Wie viele Gemeinden gibt es in Baden-Württemberg? Was ist eine unechte Teilortswahl? Und wo befindet sich eigentlich Vorderwestermurr?

Diese und noch viel mehr knifflige Fragen warten auf Dich beim Pubquiz im Tübinger Bierkeller am Montag, 06. Mai von 21:00-00:00 Uhr!

Das Bierkeller-Quiz ist eine Tübinger Institution. Jeden Montagabend ab 21:00 rauchen im Untergrund die Köpfe. Am 06. Mai ist die Landeszentrale für politische Bildung der Quizmaster und stellt anlässlich der Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 Fragen rund um die Kommunalpolitik. Also schnapp Dir Deine liebsten und komm‘ runter in den Bierkeller.

LpB-Team

Michel Salzer, freier Mitarbeiter der LpB, Projekt Erstwählerkampagne

Charlotte Meyer zu Bexten, freie Mitarbeiterin der LpB, Projekt Erstwählerkampagne