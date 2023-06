Puccinis le Villi - Entfällt!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum,

auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt der Präsident der Französischen Republik, Emmanuel Macron, vom 2. bis 4. Juli 2023 zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Der Staatsbesuch beginnt am Montag, 3. Juli, in Ludwigsburg mit einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts im Forum am Schlosspark.

Aufgrund der technischen Vorbereitungen für den Festakt muss die Vorstellung von Giacomo Puccinis LE VILLI mit dem Nationaltheater Mannheim am Sonntag, 2. Juli 2023 leider ersatzlos entfallen. Gekaufte Karten und Abonnements werden storniert und der komplette Karten-Betrag bzw. der anteilige Abonnement-Betrag automatisch zurückerstattet.

Bei Fragen zu Stornierung und Erstattung kontaktieren Sie gerne das Kartenbüro des Forum am Schlosspark unter Telefon (07141) 910 3918 oder per E-Mail unter karten.forum@ludwigsburg.de.

Wir bedauern den Vorstellungs-Ausfall sehr und bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis.

Ihr

FORUM AM SCHLOSSPARK