Pugsley Buzzard Trio Boogie vom Feinsten

„The Big Voice from Down Under“: Pugsley ist Musiker, Schauspieler, Fernsehkoch und ein liebenswerter Grizzly mit Hut. Diesen Mann aus Australien sollten Sie nicht verpassen! Eine Mischung aus Doctor John und Tom Waits. Der coolste Pianospieler Australiens mit dem witzigen Namen Pugsley Buzzard kommt nach Wimsen in die Kulturmühle. Mit seinem Barrelhouse Piano-Stil und seiner ungewöhnlich rauchigen Stimme spielt er den großen New Orleans Sound aus der Zeit der Daddys, Dandies, Girlies und sexy Mamas. Seine Musik bezeichnet er selbst als New Orleans Voodoo Boogie. Gekonnt dazu steuern Micha Maass an den Drums und Tobi Fleischer am Bass den fliegenden Teppich durch Raum und Zeit. Hier kommen alle Boogie-Woogie Freunde auf Ihre Kosten!