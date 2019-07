Pulp Fiction - 25 Jahre - und nur eine Nacht

Ist das wirklich schon 25 Jahre her? Ich saß mit glänzenden Augen im Kino und konnte mein Glück nicht fassen - was sich hier abspielte war ungeheuerlich... und seither verpasse ich keinen Film von Quentin Tarantino. Pulp Fiction ist sein bester geblieben, gefolgt von Jackie Brown und Django...

Seit dem ersten Burgfilmfest - vier Jahre - versuchen wir jetzt bereits diesen taufrischen Kultfilm zu spielen und zum 25jährigen Jubiläum hat es endlich geklappt (und zum 5jährigen des Burgfilmfests). Die Filmverleih- Rechte liegen in England - indeed - aber für unser treues Publikum ist uns kein Weg zu weit...:-)

Wer jünger ist als 40 hat diesen Film niemals auf der großen Leinwand gesehen - und auch für die meisten älteren Fans gilt das, denn Pulp Fiction ist nicht als "Blockbuster" gestartet. Ich saß (unvergesslich) 1994 mit ca. acht weiteren Besuchern im Kino in Lahr. "Wie war´s denn?" fragte ein Freund einige Tage später. "Wahnsinn", meinte ich "der Film ist direkt in meinen Top 20 gelandet" - und dort ist er geblieben.

(wir hätten den Film gerne in der engl. Originalfassung gespielt - möchten aber nicht Teile des Publikums "verschrecken"...:-) - es läuft also die ebenfalls sehr coole (Samuel L. Jackson!!!) deutsche Fassung.

Zum Film:

Der Film wurde für sieben Oscars nominiert – darunter in der Kategorie Bester Film – und gewann in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch. Auf dem Filmfestival in Cannes wurde er mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Daneben ist der Film unter anderem auf der Liste "All-Time 100 Movies" des amerikanischen Time-Magazins gelistet.

Inhalt:

24 Stunden in Los Angeles. Der ganz normale Gangsteralltag. Die Auftragskiller Vincent Vega und Jules Winnfield müssen eine ungewollte Leiche beseitigen, das Pärchen Pumpkin und Honey Bunny rauben ein Restaurant aus und Boxer Butch muss nach einem geplatzten Deal schnell die Stadt verlassen. In drei geschickt miteinander verwobenen Episoden wird die Geschichte von einem Dutzend Kriminellen erzählt, deren Wege sich wie zufällig kreuzen.

Quentin Tarantinos erzählt eine knallhart-ironische Hommage an Hollywoods Gangsterkino mit Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Harvey Keitel u.v.a.