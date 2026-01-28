Pulsar Trio "We smell in Stereo"

Aaaron Christ (Schlagzeug) Beate Wein (Klavier) Matyas Wolter (Sitar, Surbahar).

Pulsar Trio – Weltmusik, die Grenzen sprengt.

Ein musikalisches Abenteuer zwischen Orient und Okzident. Das Pulsar Trio entführt das Publikum auf eine faszinierende Klangreise rund um den Globus. Mit außergewöhnlicher Instrumentierung und mitreißender Spielfreude verbindet das Trio Elemente aus Jazz, Weltmusik und elektronischen Klängen zu einem echten Sounderlebnis. Das Pulsar Trio – Gewinner des Global Music Contest CREOLE - musiziert seit 2007 Jahren intensiv zusammen. Die einzigartige Besetzung mit Matyas Wolter an der Sitar und Surbahar, Aaron Christ am Schlagzeug und Beate Wein am Flügel und Bass vereint musikalische Virtuosität mit grenzenloser Neugier. In ihren Kompositionen verschmelzen Einflüsse traditioneller Musik aus Indien, Osteuropa und dem Nahen Osten mit modernen Grooves und Improvisationen. Das Pulsar Trio ist bekannt für seine energiegeladenen Live-Konzerte. Mit ihrem aktuellen Album "We Smell in Stereo" unterstreichen sie erneut ihre Experimentierfreude und die Fähigkeit, kulturelle Brücken zu schlagen. Das Albumcover zieren Haie, denn Haie riechen nicht in Mono, ihr Geruchssinn funktioniert in Stereo! Die Band schafft es, mit packenden Rhythmen, mitreißenden Melodien und einer Prise Humor ein breites Publikum zu begeistern – von Jazzfans über Weltmusikliebhaber bis hin zu neugierigen Entdeckern. Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit und Kreativität dieser Ausnahmeformation inspirieren!