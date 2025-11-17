PULSE – The Best Of Pink Floyd – Acoustic Side Of The Moon-Tour 2026

Präsentiert von Rockantenne und den Magazinen Eclipsed, Good Times, Musix und Breakout: PULSE ist das neu formierte Pink-Floyd-Tribute, gegründet von den ex-ECHOES-Musikern Oliver Hartmann, Martin Hofmann und Markus Nanz.

Unter neuem Namen führen Sie nun die erfolgreiche Konzertreihe mit viel Liebe zum Detail und großer Leidenschaft fort: Die Musik von PINK FLOYD auf rein akustischen Instrumenten, neu arrangiert und unterstützt von einem Streichquartett aus Prag. Dass es möglich ist, die Musik von PINK FLOYD akustisch im „Unplugged“-Stil auf die Bühne zu bringen und damit ihr Publikum zu begeistern, haben die Musiker seit 2014 mit ihren „Barefoot To The Moon“-Konzerten bereits eindrucksvoll bewiesen. Neben Klassikern wie „Shine on you crazy diamond“ oder „Wish you were here“ werden selbst komplexe Songs wie „Welcome To The Machine“ oder „Money“ hierbei nicht ausgelassen, sondern mit neuen und kreativen Arrangements wirkungsvoll in Szene gesetzt. Zu hören ist dies auf der erfolgreichen Live-Produktion „Barefoot To The Moon“ der ehemaligen Band ECHOES, die seit Erscheinen 2015 nicht nur auf Amazon in den höchsten Tönen gelobt wurde, sondern es sogar in die Media Control Charts auf Platz 20 schaffte – für eine Tributeband eine Art Ritterschlag.

Nach der ersten und teils ausverkauften Tour unter neuem Namen, welche die Band im Januar 2025 durch ganz Deutschland führte, setzen PULSE nun diese wunderbaren akustischen Konzerte auch 2026 fort und zeigen, was man bei den Live-Konzerten der neu formierten Band erwarten kann: Volle Häuser und frenetischer Applaus bei einer Reise zur ACOUSTIC SIDE OF THE MOON!